Wikipedia dla turystów: najdziwniejsze artykuły podróżnicze w internetowej encyklopedii. Aż trudno uwierzyć, że istnieją!

Wikipedia to największa encyklopedia świata. Ma wiele do zaoferowania turystom!

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wikipedii, jednej z najpopularniejszych stron internetowych na świecie.Wikipedia została uruchomiona 15 stycznia 2001 r. i szybko zdobyła popularność. Dziś to największa encyklopedia świata. Jak duża jest Wikipedia? Nikt dokładnie nie wie, ale dla poszczególnych języków prowadzone są statystyki. Największa, anglojęzyczna Wikipedia, liczy ok. 6 800 000 artykułów – codziennie pojawiają się ok. 542 nowe. Gdyby wydać to wszystko w formie tradycyjnej, drukowanej encyklopedii, anglojęzyczna Wikipedia liczyłaby 3339 tomów i zajmowałaby ok. 17 regałów bibliotecznych.

Choć największej internetowej encyklopedii używamy praktycznie codziennie, w jej przepastnych głębinach można znaleźć treści, które was zaskoczą i zadziwią. Z okazji Dnia Wikipedii wyszukaliśmy najdziwniejsze, najbardziej nietypowe i zupełnie zaskakujące artykuły z Wikipedii, poświęcone podróżom, podróżowaniu, turystyce i geografii. Imgorthand, Getty Images, zdjęcie ilustracyjne

Co zawiera Wikipedia? Praktycznie wszystko, ale najwięcej artykułów powstaje na temat żyjących współcześnie osób. Wiele treści poświęconych jest też kulturze i sztuce, geografii, zagadnieniom społeczny i historii. Nauki ścisłe zajmują w Wikipedii stosunkowo mało miejsca.