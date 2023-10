Zdrowa jesień na talerzu z portalem Diety NFZ. 25 pomysłów na smaczne i zdrowe dania z sezonowych owoców i warzyw

W jesiennym przewodniku znalazły się przepisy na:

Kuchenne Inspiracje z NFZ - Jesień

Łącznie to 25 przepisów. Częścią każdego z nich są także praktyczne informacje o zawartości kalorii, białka, tłuszczów i węglowodanów, czasie potrzebnym do przygotowania dania i stopniu trudności jego wykonania.

Diety odpowiednie dla zdrowych i chorych

Z portalu Diety NFZ korzysta już ponad 780 tys. Polaków. 35 proc. z nich to osoby z prawidłowym BMI (ang. Body Mass Index, czyli wskaźnik proporcji wzrostu do wagi). Oznacza to, że chociaż nie mają one problemów z masą ciała, chcą dbać o nawyki żywieniowe.