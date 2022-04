Zdrowa sałatka z kaszą orkiszową. Błyskawiczny przepis na pyszny i lekki obiad bez mięsa lub przekąskę Katarzyna Puczyńska

Lekka i zdrowa sałatka z kaszy orkiszowej, ogórka, suszonych pomidorków i sera cheddar. Zobacz przepis. Kliknij w galerię i przesuwaj zdjęcia strzałkami lub gestem. Katarzyna Puczyńska Zobacz galerię (10 zdjęć)

Sałatka z kaszą jest pyszna, zdrowa i pożywna. Mamy dla Ciebie przepis na szybką do zrobienia sałatkę z kaszą orkiszową z sosem na bazie oliwy z oliwek. To pomysł na lekki obiad bez mięsa, zdrową przekąskę lub drugie śniadanie, które możesz zabrać do pracy. Zobacz, jak łatwo przygotować taką sałatkę z kaszą i wypróbuj nasz przepis.