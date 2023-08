IMGW ostrzega. Nie tylko upał. Przez Kraków i Małopolskę mogą przejść burze z gradem. Wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek dla Małopolski ostrzeżenie I stopnia przed burzami z gradem. Jednocześnie przez Małopolskę przechodzi kolejna fala upałów. Dziś w Krakowie termometry mogą pokazać nawet 32°C.

Ostrzeżenie przed burzami z gradem obowiązuje do środy 23 sierpnia do godz. 2:00. Według prognoz, we wtorek w godzinach popołudniowych i wieczornych nad Małopolską mogą pojawić się burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami może również spaść grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.

Mapa i radar pogodowy w Małopolsce

Prognoza pogody od wtorku 22.08.2023, godz. 07:30 do środy 23.08.2023, godz. 07:30

W dzień zachmurzenie na ogół umiarkowane. Po południu głównie na zachodzie i południu województwa możliwe burze z gradem. Suma opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 26°C do 29°C, lokalnie 30°C, w rejonach podgórskich od 23°C do 26°C, wysoko w Beskidach od 18°C do 22°C, na szczytach Tatr około 17°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Podczas burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, nad ranem miejscami małe. Przelotne opady deszczu i burze, zanikające nad ranem. W czasie burz możliwy grad. Suma opadów miejscami do 25 mm. Nad ranem po opadach możliwe silne zamglenia. Temperatura minimalna od 16°C do 19°C, w rejonach podgórskich od 13°C do 16°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 15°C, na szczytach Tatr około 12°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru początkowo do 70 km/h.

Prognoza pogody od środy 23.08.2023, godz. 07:30 do czwartku 24.08.2023, godz. 07:30

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu województwa możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 26°C do 29°C, w rejonach podgórskich od 23°C do 26°C, wysoko w Beskidach od 16°C do 19°C, na szczytach Tatr około 14°C. Wiatr słaby, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad ranem możliwe silne zamglenia. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C, w rejonach podgórskich od 12°C do 15°C, wysoko w Beskidach od 10°C do 13°C, na szczytach Tatr około 11°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Jak przetrwać upały?

Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu. Wysokie temperatury mogą również powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływają na poziom koncentracji i efektywność pracy. Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu.

Lekarze zalecają, aby wtedy osoby starsze i dzieci nie wychodziły z domu. Powinniśmy pamiętać o ochronie głowy i pić nawet trzy litry wody dziennie.

