Pierwszy Dzień Wiosny 2022 – kiedy jest, zwyczaje z nim związane i święta jakie wtedy obchodzimy!

Pierwszy dzień wiosny 2022 – kiedy wypada kalendarzowy początek tej wyjątkowej pory roku?

Zwyczaje związane z pierwszym dniem wiosny

Jakie święta obchodzimy 21 marca?

Rymowane życzenia z okazji pierwszego dnia wiosny:

Niech ten pierwszy dzień wiosny,

pędzie słoneczny i radosny,

niech bociany latają wysoko,

by dostrzegło je twoje oko,

wszak jak znany przesąd głosi,

szczęście ich widok przynosi.

***

Bądź pogodna i radosna,

bo dziś przyszła Pani Wiosna,

nadlatują też bociany,

śnieg dawno opadł ze ściany,

przebiśniegi zakwitają,

kwieciem wiosnę już witają.

***

Śnieg topnieje, trawa rośnie,

wiosna wita nas radośnie,

słonko grzeje, bocian spieszy

gniazdo wić w wysokiej wieży,

Życzę ci pięknej pogody,

pójdziemy razem na lody?

***

Wraz z pierwszym powiewem wiosny,

ślę pozdrowienia i uściski,

wszystkich marzeń spełnienia

i do szybkiego zobaczenia!

***

Jedna wiosna kwiaty niesie,

które kwitną tylko raz,

miłość jedna jest prawdziwa,

co przychodzi pierwszy raz

***

W pierwszy dzień wiosny, gdy słonko pięknie świeci,

a łąka zielona powoli się kwieci,

gdy bociany zmierzają do swoich gniazd,

pozdrowienia o tej porze roku składam pierwszy raz.

***

Wiosna to moja ulubiona pora roku,

od rana coraz dalej do zmroku,

a poranki coraz cieplejsze,

że i troski wydają się mniejsze.

Przesyłam trochę dobrego nastroju,

wiosenne życzenia zdrowia i spokoju.

***

„Wreszcie doczekaliśmy się wiosny”

- to slogan tak radosny,

gdy do życia budzi się przyroda,

a każdego dnia w domu szkoda.