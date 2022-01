Jakich benefitów oczekują pracownicy? Pandemia zmieniła nasze oczekiwania

Benefity pozapłacowe to skuteczny sposób do zachęcenia potencjalnego kandydata do zainteresowania się daną firmą, a także zatrzymanie w niej obecnie zatrudnionych. Jednak standardowe świadczenia pozapłacowe, straciły w wyniku pandemii COVID-19 na znaczeniu. Dotychczasowe potrzeby aktywnych zawodowo pracowników nie zniknęły, a zostały mocno przewartościowane.