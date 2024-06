Meteorolodzy ostrzegają. Nie tylko upały. Możliwe burze z gradem w Krakowie i Małopolsce

Meteorolodzy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie prognozują upały i lokalne burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 30 do 40 mm, a także porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę, lokalnie nawet do 110 km/godz. Lokalnie może spaść grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 85 proc.

Ostrzeżenie przed upałami

Prognoza pogody dla Małopolski

W dzień zachmurzenie małe, wieczorem wzrastające do umiarkowanego i miejscami na północnym zachodzie dużego. Na północnym zachodzie województwa wieczorem burze z gradem, suma opadów lokalnie do 20 mm. Temperatura maksymalna od 29°C do 32°C, w rejonach podgórskich od 27°C do 30°C, wysoko w Beskidach od 22°C do 24°C, na szczytach Tatr około 17°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, w rejonach podgórskich lokalnie do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 35 km/h do 45 km/h), w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h.

W nocy zachmurzenie duże, nad ranem na północy województwa większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu i burze z gradem. Suma opadów lokalnie do 20 mm. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 10°C do 13°C, na szczytach Tatr około 8°C. Wiatr umiarkowany, początkowo porywisty, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 35 km/h do 45 km/h), w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h.