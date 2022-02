Obniżony VAT na paliwa. Co z cenami na stacjach benzynowych? Ekspert: efekt niższych cen może okazać się krótkotrwały

- Oznacza to, że 1 lutego zostanie obniżony VAT na niektóre grupy produktów, w tym na paliwa silnikowe. Stawka zostanie obniżona z 23 do 8 proc. Detaliczne ceny paliw na stacjach powinny zatem gwałtownie spaść do poziomu ok. 5,30 zł/l. Biorąc pod jednak uwagę nieustanne wzrosty cen ropy naftowej, efekt niższych cen może okazać się krótkotrwały- podsumowuje.