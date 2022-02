Oto 8 sygnałów, że pora pomyśleć o nowej firmie. Czy to już czas na zmianę pracy? Doradca personalny o tym, jak uniknąć wypalenia zawodowego

Zmiana pracy? Na jakie sytuacje warto zwrócić uwagę

Wśród czynników wewnętrznych Andrzej Śmiech wymienia poczucie braku sensu w działaniach pomimo kilku prób zmiany , odczuwanie fizycznego bólu na samą myśl o wyjściu rano do pracy, coraz częstsze marzenia o zmianie kariery, niższe wyniki pracy, które się utrzymują, nie są sezonowe, częstsze zapadanie na infekcje, życie od weekendu do weekendu , niedowartościowanie, negatywne stany emocjonalne czy brak poczucia, że pasuje się do obecnego miejsca pracy.

8 sygnałów, że już czas na zmianę pracy

1. Brak szansy na awans

Jeśli od kilku lat zajmujemy to samo stanowisko i nic nie wskazuje na to, że na horyzoncie pojawi się szansa na awans? Może to być sygnał, że pora zacząć szukać miejsca, w którym pracodawca nas doceni. Jeśli jesteś w tej samej sytuacji, co trzy lata temu, może to być sygnał, że pora rozważyć inne opcje.