Pogoda na środę, 29 grudnia. Nadchodzi ocieplenie, ale razem z nim przyjdą opady deszczu TVN Meteo/x-news

Wideo

Polska. Środa przyniesie duże i całkowite zachmurzenie. Na zachodzie prognozowany jest deszcz i mżawka, a w pasie Polski centralnej deszcz ze śniegiem i marznący deszcz. Na wschodzie możliwe są opady śniegu. Opady będą słabe, sporadyczne, do dwóch litrów na metr kwadratowy. Na drogach zrobi się ślisko. Do godzin południowych na zachodzie prognozowane są silne zamglenia i mgły. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od -4/-3 st. C na północnym wschodzie Polski do 3-4 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, na zachodzie południowo-zachodni, a na wschodzie południowo-wschodni.