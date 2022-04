Te firmy nadal działają w Rosji. Ile straciły z powodu bojkotu? Okazuje się, że traci Leroy Merlin. Decathlon i Auchan odnotowują wzrosty OPRAC.: Maciej Badowski

Po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą wielu Polaków głośno zapowiadało, że przestanie robić zakupy w sklepach takich sieci, jak Auchan, Leroy Merlin czy Decathlon, które nie zawiesiły działalności w Rosji po jej ataku na Ukrainę.

Jak się okazuje, Polacy nie zbojkotowali sieci handlowych pozostających na rosyjskim rynku, tak jak to zapowiadali po 24 lutego 2022. Wręcz przeciwnie, ruch w sklepach Auchan wzrósł bardziej niż w innych hipermarketach. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku sieci Decathlon, gdzie ruch zwiększył się w porównaniu z innymi sklepami sportowymi. Jedynie Leroy Merlin zanotował spadki. Zdaniem ekspertów cytowanych przez Monday News, "analiza pokazuje, że w obecnych czasach nie bardzo nas stać na to, by rezygnować z atrakcyjnych ofert handlowych na rzecz solidarności z Ukraińcami".