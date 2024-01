Używany Hyundai Tucson IV (2020-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Hyundai Tucson już od czterech generacji oferuje przestrzeń, komfort i niezłe wyposażenie w rozsądnej cenie. Czy wciąż obecna na rynku, czwarta generacja jest godna uwagi? Na co zwracać uwagę przy wyborze auta z drugiej ręki?

Używany Hyundai Tucson IV. Nadwozie/wnętrze

Hyundai Tucson IV jest atrakcyjnym wyborem dla tych, którzy szukają funkcjonalnego i stylowego auta rodzinnego z bogatym wyposażeniem. Chociaż silniki mogą nie być najbardziej ekonomiczne, to przestronne wnętrze i kompleksowe wyposażenie, które ułatwia długie podróże, rekompensują tę niedogodność. Tucson czwartej generacji zdecydowanie wyróżnia się na tle innych pojazdów i robi imponujące wrażenie. Od przodu z charakterystycznym grillem i światłami do jazdy dziennej, przez dynamiczną linię boczną z geometrycznymi przetłoczeniami, aż po tył z eleganckimi światłami LED i szeroką listwą świetlną. Większość wersji posiada szerokie nakładki z tworzywa sztucznego, natomiast wersja N Line ma elementy polakierowane na kolor nadwozia, co dodaje autu elegancji, choć kosztem nieco mniejszej funkcjonalności. Tucson IV to idealny wybór dla osób, które chcą się wyróżnić, ale nie szukają dużego i drogiego SUV-a. Wymiary auta to 4500 mm długości, 1865 mm szerokości i 1650 mm wysokości, z rozstawem osi wynoszącym 2680 mm. A co znajdziemy we wnętrzu? Wnętrze Tucsona IV jest równie imponujące, choć stylistyka jest zupełnie inna niż na zewnątrz. Tutaj dominują płynne linie i krągłości, tworząc futurystyczny wygląd z cyfrowym kokpitem. Standardowy cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10,3 cala jest czytelny i intuicyjny, a dodatkowo oferuje innowacyjną funkcję: obraz z kamery na lusterku pojawia się w okienku po włączeniu kierunkowskazu. Przyciski na desce rozdzielczej są łatwo dostępne, choć ich dotykowa natura może nieco obniżać ergonomię. Błyszczący, czarny plastik może z czasem wyglądać nieestetycznie z powodu rys, brudu czy refleksów świetlnych. Przednie i tylne siedzenia są przestronne, idealne dla wysokich osób, a bagażnik należy do największych w swojej klasie. W wersji konwencjonalnej oferuje 620 litrów pojemności, która po złożeniu siedzeń wzrasta do 1799 litrów.

Podstawowe modele wyposażone są w 17-calowe felgi aluminiowe, dwustrefową klimatyzację, tempomat i elektrycznie regulowane podparcie lędźwiowe dla kierowcy. Wyższe wersje wyposażenia oferują 18-calowe koła (19-calowe w modelach hybrydowych), dwukolorowy dach, adaptacyjny tempomat, system dźwiękowy Krell Premium i zaawansowane funkcje bezpieczeństwa.

Używany Hyundai Tucson IV. Silnik/układ napędowy

Pod maską Tucsona czwartej generacji kryje się szeroka paleta opcji napędowych, dostosowanych do różnych preferencji. Dostępne są silniki benzynowe 1.6 T-GDI o mocy 150 KM lub 180 KM, a także wersje z systemem miękkiej hybrydy 48V MHEV, które są efektywne w oszczędzaniu paliwa, szczególnie w ruchu miejskim i podmiejskim. Wariant 180-konny z momentem obrotowym 265 Nm wyposażony jest w 7-biegową automatyczną skrzynię biegów i napęd na cztery koła. Przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9 sekund i osiąga maksymalną prędkość 201 km/h, przy średnim spalaniu około 7 l/100 km. Wersja z silnikiem wysokoprężnym 1.6 CRDI, również wyposażona w system MHEV, generuje 136 KM i 320 Nm momentu obrotowego, z przyspieszeniem do 100 km/h w 11,4 sekundy i maksymalną prędkością 180 km/h, przy spalaniu na poziomie 5,6 l/100 km. Nie jest to propozycja dla dynamicznych kierowców, ale jeśli komuś nigdzie się nie śpieszy, oszczędności w spalaniu wynagrodzą braki w dynamice.

Hybrydowa wersja HEV (hybryda równoległa) z silnikiem 1.6 T-GDI HEV o mocy 230 KM i momentem obrotowym 350 Nm oferuje wybór między napędem na przednią oś a napędem na cztery koła. Wariant 4x4 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,3 sekundy i osiąga maksymalną prędkość 193 km/h, ze średnim spalaniem 6,6 l/100 km. Jeszcze potężniejsza jest wersja hybrydowa PHEV (hybryda plug-in), która generuje 265 KM i 304 Nm momentu obrotowego. Osiągi są zbliżone do wersji HEV, z przyspieszeniem od 0 do 100 km/h w 8,2 sekundy i maksymalną prędkością 190 km/h. Na pełnym naładowaniu baterii, PHEV oferuje zasięg około 60 kilometrów.

Używany Hyundai Tucson IV. Typowe usterki/sytuacja rynkowa

Hyundai Tucson IV to w zasadzie nowe auto, które nie doczekało się (na szczęście) negatywnych opinii, ale mimo to przy oględzinach używanego modelu warto zwrócić uwagę na elementy typowe dla auta rodzinnego, które często eksploatowane jest w warunkach miejskich. Mimo że Tucson nie należy do największych SUV-ów, z perspektywy kierowcy może wydawać się nieco niezgrabny, a jego gabaryty mogą być trudne do oceny. Należy dokładnie obejrzeć karoserię pod kątem uszkodzeń czy śladów szybkich napraw, a także zwrócić uwagę na stan felg, gdyż ich uszkodzenia mogą sugerować problemy z zawieszeniem.

Ofert jest naprawdę sporo i każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Przykładowo egzemplarz z 2021 roku z silnikiem 1.6 T-GDI HEV z wyposażeniem Platinum z przebiegiem 30 000 kilometrów to koszt około 160 000 złotych. Za około 125 000 złotych znajdziemy egzemplarz z 2022 roku z silnikiem 1.6 T-GDI w wersji Smart 2WD i z przebiegiem 40 000 kilometrów.

Używany Hyundai Tucson IV. Podsumowanie

Hyundai Tucson IV jest atrakcyjnym wyborem dla tych, którzy szukają funkcjonalnego i stylowego auta rodzinnego z bogatym wyposażeniem. Chociaż silniki mogą nie być najbardziej ekonomiczne, to przestronne wnętrze i kompleksowe wyposażenie, które ułatwia długie podróże, rekompensują tę niedogodność. Zalety: ciekawa, interesująca i wciąż atrakcyjna stylistyka zewnętrzna;

niezłej jakości materiały i spasowanie we wnętrzu;

ergonomia i prostota obsługi wszystkich systemów i funkcji;

duża ilość przestrzeni oraz pojemny bagażnik;

przyzwoity wybór wersji silnikowych;

wersje z napędem na przednią oś lub 4x4. Wady: nieco zbyt wysokie zużycie paliwa nawet w hybrydzie;

zbyt dużo połyskującego plastiku we wnętrzu.

Opinie

Tomek z Krakowa:

Hyundai Tucson IV to prawdziwy przełom w segmencie SUV-ów. Jego nowoczesny design przyciąga wzrok, a jednocześnie auto oferuje wysoki komfort jazdy i praktyczność. Silniki są dynamiczne i zapewniają przyzwoitą oszczędność paliwa. Wnętrze jest przestronne i wyposażone w najnowsze technologie, co czyni każdą podróż przyjemnością. Jestem pod wrażeniem jakości wykonania i myślę, że Tucson IV to świetny wybór dla rodzin. Ania z Gdańska:

Jako właścicielka Hyundaia Tucsona IV, jestem bardzo zadowolona z tego auta. Design jest odważny i innowacyjny, a wnętrze wygodne i funkcjonalne. Systemy bezpieczeństwa i asysty kierowcy działają bez zarzutu, co daje mi poczucie bezpieczeństwa podczas jazdy. Jedynym minusem jest dla mnie spalanie, które mogłoby być nieco niższe, ale ogólnie rzecz biorąc, to auto spełnia moje oczekiwania. Piotr z Wrocławia:

Hyundai Tucson IV to auto, które zaskakuje pozytywnie pod wieloma względami. Jego wygląd zewnętrzny jest unikatowy i wyróżnia się na drodze. Kabina jest przemyślana, z dużą ilością miejsca i komfortowych siedzeń. Technologia jest na wysokim poziomie, a systemy wspomagające kierowcę są intuicyjne w obsłudze. Silnik 1.6 T-GDI jest wystarczająco mocny, a jednocześnie ekonomiczny. Polecam Tucsona IV każdemu, kto szuka niezawodnego i stylowego SUV-a.

Wybrane wersje silnikowe w Hyundai Tucson IV: Silnik Pojemność

skokowa

[ccm] Moc maksymalna

[KM] Maks. moment

obrotowy [Nm] Przyspieszenie

0-100 km/h [s] Prędkość

maks. [km/h] Średnie zużycie

paliwa [l/100km] 1.6 CRDi 1598 136 280 11,4 180 4,4 1.6 T-GDI 1598 150 250 10,3 189 6,3 1.6 T-GDI MHEV 1598 180 265 9,4 205 5,8 1.6 T-HDI HEV 1598 230 265 8 193 4,9 1.6 T-GDI PHEV 1598 265 350 8,2 191 1,4

