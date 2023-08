Wellbeing, czyli jak dbamy o dobre samopoczucie. Niemal połowa Polaków chce to zmienić i zadbać o swój dobrostan. Jak to osiągnąć?

Czym jest wellbeing? Odpowiedź nie powinna nikogo zaskoczyć

Jak czytamy w serwisie wellbeingpolska.pl, Wellbeing to nic innego jak ciągłe i dynamiczne zarządzanie poczuciem dobrostanu pracownika. Fizyczny, mentalny i emocjonalny stan każdej osoby może mieć ogromny wpływ na to jak się czuje, a w efekcie – jak wykonuje swoją pracę. Poziom satysfakcji i samopoczucia ludzi w danej organizacji to rezultat ich codziennych doświadczeń (tzw. employee experience) – im lepsze doświadczenia, tym wyższy poziom wellbeingu.