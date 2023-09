Będzie ustawowy zakaz używania telefonów w szkołach? Minister edukacji odpowiada. „To czas, by rozmawiać, a nie siedzieć z głową w komórce” OPRAC.: Magdalena Konczal

Minister edukacji mówi o tym, czy w zostanie wprowadzony ustawowy zakaz korzystania z telefonów w szkołach. usnplash/ Laura Chouette

– Dyrekcja ma możliwość wprowadzenia zakazu korzystania ze smartfonów w szkole i o to apelujemy. To ona i rodzice powinni o nim decydować, więc nie będzie takiego przepisu w ustawie – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Przekazał też, że ministerstwo zachęca do wprowadzenia takiego zakazu.