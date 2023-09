Dźwięk dzwonka może zagłuszyć wycie syreny alarmowej. Ukraińscy uczniowie zaczynają kolejny rok nauki

– Podczas alarmu wszyscy w sposób zorganizowany schodzimy do schronu i zajmujemy wyznaczone miejsca. Nie możemy prowadzić tam nauczania, więc dzieciaki grają w szachy, uczestniczą w konkursach i wyplatają siatki maskujące dla naszych żołnierzy – mówi pani dyrektor. – Nie ma żadnej paniki. Wszystko odbywa się spokojnie. Najważniejsze, że dzieci znają porządek działań. One wiedzą, co mają robić. Kiedy dziecko wie, co ma robić, to zrobi to tak, jak trzeba