Edukacja w Hiszpanii. Czy bardzo różni się od polskiej? To warto wiedzieć o szkole w kraju flamenco

System edukacji w Hiszpanii. Najważniejsze informacje

W Hiszpanii edukacja jest obowiązkowa dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Oznacza to, że hiszpańskie dzieci muszą uczęszczać do szkoły od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego etapu nauki w szkole średniej. To obowiązkowe 10 lat nauki w szkole. Najczęściej decydują się uczyć dłużej.

Podobnie, jak w Polsce system edukacji jest podzielony na:

przedszkole (opcjonalne),

edukację podstawową (obowiązkową),

edukację średnią (częściowo obowiązkową).

Hiszpański system edukacji jest finansowany przez państwo, ale istnieje możliwość zakładania prywatnych szkół.