Matura 2020 - termin. Kiedy odbędzie się matura 2020? Harmonogram matur

Szkoły i uniwersytety. Jak długo potrwa kwarantanna?

Według najnowszych informacji przekazanych przez ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, egzaminem z języka polskiego. Potrwają do 29 czerwca. Będą to tylko egzaminy pisemne. Nie będzie matur ustnych. Podkreślono, że przy takim terminie matur rok akademicki rozpocznie się bez opóźnień. Natomiast wyzwaniem będzie sam proces rekrutacji na studia, który musi być dostosowany do przesuniętych terminów egzaminów i ich wyników - co zaznaczył minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

Matura 2020. Czy matury się odbędą? Kiedy odbędzie się matura 2020?

Wszelkie egzaminy zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimów sanitarnych, więc m.in. obowiązującego dystansu między osobami. Zwrócił na to uwagę podczas konferencji minister zdrowia. - Te egzaminy będą przeprowadzone w maksymalnym reżimie sanitarnym – z dystansem, z ograniczeniem możliwości kontaktu - stąd choćby nie będzie formy ustnej egzaminów, bo jednak ona stanowi znacznie większe ryzyko - mówił Łukasz Szumowski.