Matura 2023 z języka ukraińskiego i innych języków mniejszości narodowych poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Terminy, arkusze, wyniki Barbara Wesoła

Pisemny egzamin z języka ukraińskiego na poziomie podstawowym zdawało we wtorek po południu zaledwie 33 abiturientów w kraju. Najwięcej osób podeszło do matury z języka białoruskiego. Jakie inne języki mniejszości narodowych zdają maturzyści w Polsce? 16 maja do matur na poziomie podstawowym obowiązkowo podeszli uczniowie szkół mniejszości narodowych, a 17 maja 2023 roku chętni maturzyści zdają maturę rozszerzoną z wybranych języków mniejszość narodowych. Gdzie szukać arkuszy? Kiedy kończą się matury? Wyjaśniamy!