Matura z WF-u? Jest petycja do MEiN w tej sprawie. Minister sportu: „Bardzo ciekawa inicjatywa”. Jak miałaby wyglądać matura z WF-u? Redakcja

Pojawił się pomysł na wprowadzenie egzaminu z dodatkowego przedmiotu: wychowania fizycznego. Jak miałaby wyglądać matura z WF-u? Anna Kaczmarz / Polska Press/ zdjęcie ilustracyjne

Wychowanie fizyczne w szkołach traktowane jest zazwyczaj jako przedmiot drugorzędny i mniej znaczący. Pojawił się jednak pomysł, by zorganizować maturę z WF-u, co – jak twierdzą pomysłodawcy tej idei – miałoby nadać wyższą rangę zajęciom sportowym w szkołach. Zbierane są w tej sprawie głosy pod petycją, która ma zostać wysłana do ministra edukacji. Czy naprawdę WF może stać się przedmiotem egzaminacyjnym? A jeśli tak, to na jakich zasadach?