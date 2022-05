Stres przed egzaminem ósmoklasisty. Jak sobie z nim radzić? Rozmawiamy z dr Ewą Jarczewską-Gerc Magdalena Konczal

Egzamin ósmoklasisty już za kilka dni. Jak poradzić sobie ze stresem? "Warto mieć przy sobie też wodę czy herbatę ziołową. Unikajmy raczej picia kawy lub coli, bo one działają pobudzająco i stres może być paradoksalnie jeszcze wyższy" - mówi dr Ewa Jarczewska-Gerc. Archiwum prywatne dr Ewy Jarczewskiej-Gerc

Egzamin ósmoklasisty to pierwsze poważne wydarzenie na drodze edukacyjnej nastolatków. Wielu osobom towarzyszy wówczas stres. W jaki sposób go rozpoznać i jak sobie z nim radzić? Co mówić dziecku, które przystępuje do jednego z pierwszych egzaminów w swoim życiu? Jak wspierać nastolatka w tym trudnym dla niego czasie? O to wszystko zapytaliśmy dr Ewę Jarczewską-Gerc z Uniwersytetu SWPS.